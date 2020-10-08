Член МОК Коу поддержал спортсменов, которые захотят преклонить колено на Олимпиаде

Член Международного олимпийского комитета (МОК) и глава World Athletics Себастьян Коу поддержал спортсменов, которые хотят привлечь внимание к проблеме расизма, став на одно колено. По словам Коу, к таким спортсменам не должны применяться санкции, если они будут использовать этот жест на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. При этом 50-е правило Олимпийской хартии запрещает спортсменам демонстрировать политические, религиозные или расовые символы.

«Я прямо говорю о том, что поддержу спортсмена, если он решит стать на одно колено на пьедестале. Атлеты — часть нашего мира, и они хотят демонстрировать своё отношение к происходящему. По мне, такая демонстрация абсолютно уместна и допустима, если она осуществляется с уважением к другим участникам соревнований», — цитирует Коу AFP.