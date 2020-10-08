Олимпийская чемпионка Шишкина: можете меня поздравить, впервые обнаружила в директе дикпик

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина рассказала о назойливом внимании одного из поклонников, который начал регулярно писать ей в «Инстаграме». Спортсменка призналась, что ей впервые прислали «дикпик» — фото полового члена.

«Когда Бог создавал самый прекрасный цветок, то нечаянно создал Вас. Вы шедевр природы, очень красивая и милая. Никогда не видел девушку прекраснее». И т. д. и т. п.

Такие сообщения стали приходить в мой директ всё чаще. А ещё, можете меня поздравить! Я впервые в своей жизни обнаружила в директе дикпик.

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У меня есть муж, мы вместе уже больше 10 лет, я его люблю и ни на кого не променяю. Интрижки на стороне или просторах Интернета мне совершенно не нужны», — написала Шишкина, выложив фото с мужем.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шишкиной.