Амброс Мартин: для меня сейчас тренировки даже важнее матчей

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин рассказал о завершившемся сборе в Новогорске.
«Мы полностью удовлетворены проделанной работой. Мы не собирались вместе с момента переноса олимпийского квалификационного турнира. Июльский сбор был отменён, поэтому перерыв получился большой. Было очень важно проверить готовность игроков, их кондиции и состояние здоровья. С кем-то встретились впервые, познакомились. Отмечу атмосферу в коллективе, то, с каким энтузиазмом девушки трудились в эти дни в Новогорске. Всё прошло практически идеально.
Сейчас, пожалуй, не самое удачное время для спаррингов – игроки уже провели достаточно матчей за свои клубы, набрали кондиции. И не хотелось их в этом плане перегружать. Мы сделали акцент на тактической подготовке. Освежили в памяти девушек все наши схемы, систему игры, чтобы сделать их понятными для всех. Разбирали действия в нападении, защите, при контратаках. По большому счёту, для меня в данный момент тренировки даже важнее собственно матчей. То, с каким настроем игроки работают во время таких сборов, также имеет огромное значение. В Новогорске я увидел огромное желание у всех без исключения. И это очень радует.
Это была общая тактическая подготовка. Мы думаем прежде всего о собственной игре, планируем то, что лучше всего подходит нам. В команде собраны девушки из разных клубов, которые давно не играли вместе. Было важно наладить между ними взаимопонимание, игровые связи. Это нужно делать регулярно", — цитирует Мартина официальный сайт ОКР.
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