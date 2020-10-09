Амброс Мартин: доволен тем, как выглядели российские клубы в Лиге чемпионов

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин рассказал, как следил за игроками команд, находясь в Испании, а также поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

«В сентябре я был за пределами России, и в это время в Лиге чемпионов прошли несколько интересных матчей. Конечно, я их внимательно смотрел. И очень доволен тем, как выглядели оба российских клуба – «Ростов-Дон» и ЦСКА. Более 80% игроков сборной выступает именно в этих командах, и то, что они проявляют себя хорошо, добиваются результата – замечательно. Успехи в клубе добавляют девушкам мотивации и в сборной.



Что-то загадывать наперёд в нынешней ситуации тяжело. Мы не знаем, что будет на следующей неделе. Но планировать всё равно нужно, причём иметь в голове разные варианты. Наш штаб должен быть готов к любой ситуации. Разумеется, не всё зависит от нас. Но то, что в наших силах, делаем. Прорабатываем различные альтернативы, чтобы потом не терять драгоценное время. Разумеется, приоритет сейчас – подготовка к чемпионату Европы в Норвегии и Дании. В этом плане дополнительные сложности доставляют ограничения на зарубежные поездки, но они касаются не только нашей команды, а всех участников.

Верю ли, что чемпионат Европы состоится в указанные сроки? Я очень на это надеюсь. Для благополучия всего нашего вида спорта, игроков, болельщиков, этот турнир очень важен. Сборные не играют более полугода, прошло очень много времени. При этом клубные турниры возобновились. Конечно, организаторам будет нелегко. И вторая волна коронавируса, которая уже началась, только добавит трудностей. Не только нам, спортсменам – пандемия влияет на всю нашу жизнь, на здоровье людей", — цитирует Мартина официальный сайт ОКР.