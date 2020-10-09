Тренер женской сборной России по гандболу: надеемся, с нами ничего плохого не произойдёт

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин поделился ожиданиям от олимпийского квалификационного турнира, который должен состояться весной 2021 года.

«План подготовки к нему уже свёрстан. Наша главная цель – успешно выступить на отборочном турнире в Венгрии, чтобы летом поехать на Олимпийские игры. На бумаге пока всё выглядит здорово, но самое главное – игроки. То, в какой форме они подойдут к этому турниру. Сезон обещает быть очень сложным и насыщенным. Как я уже сказал, 80% наших гандболисток выступает в Лиге чемпионов. Соответственно, им предстоит провести очень много матчей на высочайшем уровне.

Добавьте к этому сложности с перемещением между городами и странами. Путешествия сейчас требуют большего времени, чем до пандемии. Соответственно, игрокам нужно время для восстановления и отдыха. Это влияет на травматизм. Конечно, мы надеемся, что с нами ничего плохого не произойдёт. Но есть вещи, которые мы контролировать не в состоянии. Поэтому всё будет зависеть от формы и настроя игроков в конкретный момент.



У нас есть группа из 30–35 игроков, которые привлекались к работе в сборной. По сути, это два состава. И всё будет зависеть от формы каждой гандболистки. Очень хорошо, что список кандидатов достаточно широкий и у нас есть возможность выбирать. Более того, шансы есть и у тех, кто не получил приглашения сейчас – мы внимательно следим, кто и как проявляет себя в клубах. Наши двери открыты, и конкуренция за место в команде высока. Поэтому привлекать будем сильнейших в конкретный момент", — цитирует Мартина официальный сайт ОКР.