«Предпочла бы роль дворянской барышни». Дарья Клишина показала фото в элегантном платье

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина показала новое фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке спортсменка, одетая в элегантное белое платье с цветами, сидит на парапете.
«Если бы мне предложили сняться в кино, я бы предпочла сыграть роль дворянской барышни XIX века. Какие же красивые были в те времена платья у женщин: пышные, нарядные, с кружевами, воланами и утягивающим корсетом», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
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