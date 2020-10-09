Запрет на использование фторсодержащих восков вступит в силу с 1 июля 2021 года

Совет Международной лыжной федерации (FIS) в соответствии с рекомендацией своей рабочей группы по запрещению фторсодержащих восков одобрил отсрочку осуществления запрета на подобные мази до начала сезона-2021/2022 (начиная с 1 июля 2021 года), сообщает пресс-служба FIS.
Сезон-2020/2021 будет использован для проведения дальнейших лабораторных и полевых испытаний прибора, измеряющего содержание в мази запрещённого правилами ЕС вещества, а также для производства необходимого количества данных приборов, чтобы тестировать все виды лыжного спорта на различных уровнях.
Использование фторсодержащего лыжного воска, как было научно доказано, оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье спортсменов. С июля 2020 года правила ЕС запрещают использование определенных фторированных соединений при производстве этих продуктов.
До начала сезона-2021/2022 все заинтересованные стороны должны соблюдать применимые законы и правила, касающиеся использования фторсодержащих восков и заменителей фтора. FIS по-прежнему на 100% привержена скорейшему внедрению свободной от фтора справедливой конкуренции на всех уровнях и во всех дисциплинах.
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