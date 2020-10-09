Алла Шишкина: у меня всегда была мечта выучить испанский язык

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о желании выучить испанский язык.

«Помимо хорошей формы и дисциплины спорт даёт и другие возможности. Одна из таких возможностей — выезды за рубеж и общение с новой культурой, что существенно расширяет кругозор и понимание того, как живут люди по всему миру.

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Для общения необходимо разговаривать не только на родном языке, но и на другом, желательно и на нескольких. С 1-го по 7-й класс я училась в школе с углублённым изучением английского языка. Плюс ходила на курсы английского, когда делала перерыв в спортивной карьере и располагала свободным временем. Это и есть база, которая помогает мне в элементарном общении.

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Но этого недостаточно. Чтобы поддерживать английский язык на должном уровне, необходимо постоянное общение и повышение навыков. Сейчас с этим нет проблем, существует большое количество обучающих программ и курсов, которые позволяют заниматься с преподавателем онлайн. Знаете, что действительно сложно? Заставить себя заниматься. Приходишь с тренировки и думаешь: «Я устала, надо бы полежать, отдохнуть… Займусь английским в следующий раз».

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А ещё всегда была мечта выучить испанский, хотя бы на разговорном уровне. Мне нравится, как звучит этот язык, и я люблю Испанию. Плюс на испанском говорит более 567 миллионов человек во всём мире. Пора брать себя в руки и бороться с ленью-матушкой», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».