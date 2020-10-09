Алла Шишкина: у меня всегда была мечта выучить испанский язык

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о желании выучить испанский язык.
«Помимо хорошей формы и дисциплины спорт даёт и другие возможности. Одна из таких возможностей — выезды за рубеж и общение с новой культурой, что существенно расширяет кругозор и понимание того, как живут люди по всему миру.
⠀
Для общения необходимо разговаривать не только на родном языке, но и на другом, желательно и на нескольких. С 1-го по 7-й класс я училась в школе с углублённым изучением английского языка. Плюс ходила на курсы английского, когда делала перерыв в спортивной карьере и располагала свободным временем. Это и есть база, которая помогает мне в элементарном общении.
⠀
Но этого недостаточно. Чтобы поддерживать английский язык на должном уровне, необходимо постоянное общение и повышение навыков. Сейчас с этим нет проблем, существует большое количество обучающих программ и курсов, которые позволяют заниматься с преподавателем онлайн. Знаете, что действительно сложно? Заставить себя заниматься. Приходишь с тренировки и думаешь: «Я устала, надо бы полежать, отдохнуть… Займусь английским в следующий раз».
⠀
А ещё всегда была мечта выучить испанский, хотя бы на разговорном уровне. Мне нравится, как звучит этот язык, и я люблю Испанию. Плюс на испанском говорит более 567 миллионов человек во всём мире. Пора брать себя в руки и бороться с ленью-матушкой», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
- 9 октября 2020
-
21:53
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
17:20
-
16:30
-
16:09
-
13:18
-
11:20
-
09:17
-
08:12
-
01:03
- 8 октября 2020
-
22:55
-
20:58
-
19:55
-
18:57
-
13:51
-
10:18
-
09:12
-
00:48
-
00:02
- 7 октября 2020
-
22:48
-
22:15
-
20:45
-
18:45
-
16:00
-
11:02
-
09:47
-
00:49
- 6 октября 2020
-
23:21
-
22:52
-
21:41
-
19:58