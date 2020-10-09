«Танцуй, как в последний раз». Утяшева рассказала, как танцевала с Кабаевой для похудения

Неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004), обладательница Кубка мира — 2001/2002 Ляйсан Утяшева рассказала о пользе танцев.
«Танец — идеальный фитнес и подъём настроения. 20 лет назад в Турции танцевали с Алиной по 5 часов подряд (без перерывов на поесть и попить). За вечер сжигали по 2 килограмма — рецепт быстрого похудения для самых отчаянных, как мы. Здесь не надо быть профессионалом, танцевать может каждый!
⠀
Способы бывают разные:
⠀
1. Забей на мнение других (танцуй, как тебе хочется).
2. Танцуй, как в последний раз.
3. Танец — язык твоего тела, он не всегда должен быть «внятным».
⠀
P.S. Когда танцуешь — не замечаешь физической нагрузки. Тем более, сегодня пятница… хорошего вам настроения», — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».
- 9 октября 2020
-
21:53
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
17:20
-
16:30
-
16:09
-
13:18
-
11:20
-
09:17
-
08:12
-
01:03
- 8 октября 2020
-
22:55
-
20:58
-
19:55
-
18:57
-
13:51
-
10:18
-
09:12
-
00:48
-
00:02
- 7 октября 2020
-
22:48
-
22:15
-
20:45
-
18:45
-
16:00
-
11:02
-
09:47
-
00:49
- 6 октября 2020
-
23:21
-
22:52
-
21:41
-
19:58