«Танцуй, как в последний раз». Утяшева рассказала, как танцевала с Кабаевой для похудения

Неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004), обладательница Кубка мира — 2001/2002 Ляйсан Утяшева рассказала о пользе танцев.

«Танец — идеальный фитнес и подъём настроения. 20 лет назад в Турции танцевали с Алиной по 5 часов подряд (без перерывов на поесть и попить). За вечер сжигали по 2 килограмма — рецепт быстрого похудения для самых отчаянных, как мы. Здесь не надо быть профессионалом, танцевать может каждый!

⠀

Способы бывают разные:

⠀

1. Забей на мнение других (танцуй, как тебе хочется).

2. Танцуй, как в последний раз.

3. Танец — язык твоего тела, он не всегда должен быть «внятным».

⠀

P.S. Когда танцуешь — не замечаешь физической нагрузки. Тем более, сегодня пятница… хорошего вам настроения», — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».