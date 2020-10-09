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«Танцуй, как в последний раз». Утяшева рассказала, как танцевала с Кабаевой для похудения

«Танцуй, как в последний раз». Утяшева рассказала, как танцевала с Кабаевой для похудения
Другие / Прочие виды спорта 0

Неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004), обладательница Кубка мира — 2001/2002 Ляйсан Утяшева рассказала о пользе танцев.

«Танец — идеальный фитнес и подъём настроения. 20 лет назад в Турции танцевали с Алиной по 5 часов подряд (без перерывов на поесть и попить). За вечер сжигали по 2 килограмма — рецепт быстрого похудения для самых отчаянных, как мы. Здесь не надо быть профессионалом, танцевать может каждый!

Способы бывают разные:

1. Забей на мнение других (танцуй, как тебе хочется).
2. Танцуй, как в последний раз.
3. Танец — язык твоего тела, он не всегда должен быть «внятным».

P.S. Когда танцуешь — не замечаешь физической нагрузки. Тем более, сегодня пятница… хорошего вам настроения», — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».

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