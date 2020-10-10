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Чемпионат Европы по фехтованию в Минске перенесли из-за пандемии

Чемпионат Европы по фехтованию в Минске перенесли из-за пандемии
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионат Европы по фехтованию 2020 года, который должен был пройти в Минске (Беларусь), был отменён из-за пандемии коронавируса. Следующее европейское первенство состоится в Пловдиве (Болгария) в 2021 году.

«Чемпионат Европы 2020 года в Минске отменен в связи с эпидемиологической обстановкой. В соответствии с решением конгресса EFC 2019 года, следующий чемпионат Европы пройдет в 2021 году в Пловдиве в Болгарии.

Точная дата пока не определена, но чемпионат должен пройти в первой половине июня», — приводит слова президента Европейской конфедерации фехтования (EFC) Станислава Позднякова ТАСС.

Предполагалось, что континентальное первенство будет проходить с 16 по 21 июня.
В 2019 году чемпионат Европы принимал Дюссельдорф (Германия)

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