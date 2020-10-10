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Британец Алекс Даусетт выиграл 8-й этап «Джиро д'Италия»

Британец Алекс Даусетт выиграл 8-й этап «Джиро д'Италия»
Другие / Велоспорт 0

Британский гонщик Алекс Даусетт из команды Israel Start-Up Nation выиграл восьмой этап веломногодневки «Джиро д'Италия». Даусетт более чем на минуту опередил итальянца Сальваторе Пуччо из INEOS Grenadiers и британца Мэттью Холмса из Lotto Soudal. Гонщики, занявшие места, начиная с седьмого, отстали от лидера на 13 минут 56 секунд.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 8-й этап. Джовинаццо – Вьесте, 200 км

1. Алекс Даусетт (Великобритания, Israel Start-Up Nation) – 4:50.09
2. Сальваторе Пуччио (Италия, INEOS Grenadiers) – отставание 1.15
3. Мэттью Холмс (Великобритания, Lotto Soudal) – то же отставание…
75. Ильнур Закарин (Россия, CCC) — +13:56…
105. Павел Кочетков (Россия, CCC) – +14.20.

Общий зачёт после 8-го этапа

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 29:52.34
2. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – +0.43
3. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.48
13. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +1.44.
51. Павел Кочетков (Россия, CCC) – +23.18

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