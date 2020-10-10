Британец Алекс Даусетт выиграл 8-й этап «Джиро д'Италия»

Британский гонщик Алекс Даусетт из команды Israel Start-Up Nation выиграл восьмой этап веломногодневки «Джиро д'Италия». Даусетт более чем на минуту опередил итальянца Сальваторе Пуччо из INEOS Grenadiers и британца Мэттью Холмса из Lotto Soudal. Гонщики, занявшие места, начиная с седьмого, отстали от лидера на 13 минут 56 секунд.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 8-й этап. Джовинаццо – Вьесте, 200 км

1. Алекс Даусетт (Великобритания, Israel Start-Up Nation) – 4:50.09

2. Сальваторе Пуччио (Италия, INEOS Grenadiers) – отставание 1.15

3. Мэттью Холмс (Великобритания, Lotto Soudal) – то же отставание…

75. Ильнур Закарин (Россия, CCC) — +13:56…

105. Павел Кочетков (Россия, CCC) – +14.20.

Общий зачёт после 8-го этапа

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 29:52.34

2. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – +0.43

3. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.48

13. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +1.44.

51. Павел Кочетков (Россия, CCC) – +23.18