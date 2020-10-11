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Десять гимнасток покинут базу в Новогорске из-за коронавируса в команде

Десять гимнасток покинут базу в Новогорске из-за коронавируса в команде
Другие / Прочие виды спорта 0

Директор подмосковной тренировочной базы «Новогорск» Николай Доморацкий сообщил, что в ближайшее время комплекс покинет одна из команд по художественной гимнастике. В группе, состоящей из десяти спортсменок, подтвердилось три случая заражения коронавирусом.

«Спортсменки приехали в Новогорск со справками, что у них отрицательные результаты тестов на COVID-19, десять человек, всё было нормально. Тестируем их уже здесь на месте – у трёх человек положительные тесты. Все десять человек сегодня отправляются домой в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, так как все десять были контактные. У кого явные признаки – в больницу, остальные – на домашнюю изоляцию», — приводит слова Доморацкого «Р-Спорт».

На спортивных базах в России с мая зафиксировали 81 случай заражения коронавирусом
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