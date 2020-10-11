Гандболистки ЦСКА обыграли «Боруссию» в Лиге чемпионов и лидируют в группе
Гандболистки московского ЦСКА на выезде нанесли поражение дортмундской «Боруссии» в матче группового этапа Лиги чемпионов, выиграв матч со счётом 29:28.
Самой результативной в составе армейской команды стала Екатерина Ильина, забившая 8 мячей. 6 раз отличилась Елена Михайличенко, 4 гола записала на свой счёт Ольга Горшенина.
Для ЦСКА это третья победа в четырёх матчах подгруппы В, ещё одна встреча завершилась вничью. С 7 очками в активе ЦСКА возглавляет турнирную таблицу.
Следующий матч армейская команда проведёт 18 октября на выезде против французского «Бреста», идущего на третьей позиции в подгруппе.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. 4-й тур
«Боруссия» (Германия) – ЦСКА (Россия) – 28:29 (15:11).
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