Немецкие таможенники изъяли на почте почти 200 кг таблеток и ампул с анаболиками

Сотрудники таможни в немецком городе Нюрнберге изъяли на почтамте посылки с анаболическими стероидами и гормонами роста. Об этом сообщается в материале издания BR.de.

Всего таможенники изъяли 183 килограмма таблеток и ампул. Препараты предназначались для разных получателей в Германии и других странах Евросоюза.

По словам представителя таможни, все посылки шли от одного отправителя из Восточной Европы. Против него и предполагаемых получателей возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении антидопингового законодательства. В Германии соответствующее нарушение наказывается лишением свободы на срок до трёх лет или штрафом. За коммерческую деятельность возможно тюремное заключение сроком до десяти лет.