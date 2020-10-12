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Немецкие таможенники изъяли на почте почти 200 кг таблеток и ампул с анаболиками

Немецкие таможенники изъяли на почте почти 200 кг таблеток и ампул с анаболиками
Другие / Прочие виды спорта 0

Сотрудники таможни в немецком городе Нюрнберге изъяли на почтамте посылки с анаболическими стероидами и гормонами роста. Об этом сообщается в материале издания BR.de.

Всего таможенники изъяли 183 килограмма таблеток и ампул. Препараты предназначались для разных получателей в Германии и других странах Евросоюза.

По словам представителя таможни, все посылки шли от одного отправителя из Восточной Европы. Против него и предполагаемых получателей возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении антидопингового законодательства. В Германии соответствующее нарушение наказывается лишением свободы на срок до трёх лет или штрафом. За коммерческую деятельность возможно тюремное заключение сроком до десяти лет.

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