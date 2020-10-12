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Шведская лыжная ассоциация попросила правительство допустить иностранцев на этапы КМ

Шведская лыжная ассоциация попросила правительство допустить иностранцев на этапы КМ
Другие / Лыжный спорт 0

Шведская лыжная ассоциация обратилась к правительству страны с просьбой допустить на соревнования делегации из других стран. Согласно действующим ограничениям въезд иностранцев в Швеция запрещён, что ставит под угрозу проведение этапов Кубка мира в Фалуне и Ульрисехамне, а также марафон Васалоппет.

«Ассоциация с большим уважением относится к ситуации в нашем обществе. Но мы выражаем обеспокоенность по поводу неопределённости, которая затрагивает зимние виды спорта. Министерство спорта Швеции уже запросило о встрече с министром внутренних дел по поводу запрета на поездки.

Этапы Кубка мира в Ульрисехамне и Фалуне имеют большое значение как для шведской федерации, так и для других организаций. Кроме того, международные соревнования важны для индустрии туризма, общепита и торговли. Также проводятся и другие соревнования, крупнейшее из которых – Васалоппет.

Лыжные соревнования проводятся на открытом воздухе, на большой площади, включая лесные тропы. Применение закона о лимите на 50 человек, скорее, ориентировано на закрытые арены. Мы умеем проводить мероприятия безопасно и ответственно. Решение нужно принимать срочно – иначе велик риск отмены соревнований», – говорится в официальном письме федерации в правительство Швеции.

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