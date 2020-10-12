Елена Вяльбе — о санкциях за фтор: не пускать на старт — достаточно жёстко

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о возможных санкциях за обнаружение следов фтора на лыжах.

Введение запрета на использование фторсодержащих восков при подготовке лыж к соревнованиям было отложено с текущего сезона на июль 2021 года. Среди предполагаемых наказаний за найденный специальным прибором фтор – дисквалификация спортсмена.

«Я не согласна с такими серьёзными санкциями по отношению к спортсменам. Если до старта тестируют лыжи или сноуборд и на них обнаружен фтор, то спортсмену нужно дать возможность взять другие лыжи. Потому что может быть погрешность или ошибка. Не пускать на старт — достаточно жёстко. Если после финиша, то да — ты виновен», — приводит слова Вяльбе ТАСС.