Елена Вяльбе — о санкциях за фтор: не пускать на старт — достаточно жёстко
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение о возможных санкциях за обнаружение следов фтора на лыжах.
Введение запрета на использование фторсодержащих восков при подготовке лыж к соревнованиям было отложено с текущего сезона на июль 2021 года. Среди предполагаемых наказаний за найденный специальным прибором фтор – дисквалификация спортсмена.
«Я не согласна с такими серьёзными санкциями по отношению к спортсменам. Если до старта тестируют лыжи или сноуборд и на них обнаружен фтор, то спортсмену нужно дать возможность взять другие лыжи. Потому что может быть погрешность или ошибка. Не пускать на старт — достаточно жёстко. Если после финиша, то да — ты виновен», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
«Кто-то просто мутит». Как сбылось предсказание Елены Вяльбе
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