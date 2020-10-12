«Сногсшибательна!» Подписчики оценили фото Александры Солдатовой на фоне заката

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные на фоне морского заката. Спортсменка, одетая в футболку и шорты, позирует на контровом свете.
«Заглянула в твоё сердце, и ты стал для меня важнее всех», — подписала фотографии Солдатова.
Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме»
Подписчики оценили красоту снимков, посчитав их очень романтичными.
temurt222: «Всё-таки есть на свете красавицы от природы».
hiroyuki1368: «Очень романтично».
antonio_molinad: «Самая красивая женщина, которую когда-либо видел мир».
yadav2151: «Сногсшибательна!»
michelleehdezg: «Королева!»
mikha6193.: «Ай, ну вот же она, прелесть ангельская».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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