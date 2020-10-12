«Сразу и не узнать!» Дарья Спиридонова опубликовала фото в новом образе

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию в новом образе и попросила подписчиков оценить его.
Спиридонова готовится к открытию салона красоты Mikki Studio.
Фото можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».
Подписчики не сразу узнали гимнастку и сравнили её с певицами и актрисами Бейонсе, Дженнифер Лопес, Деми Ловато и Ольгой Бузовой.
yan_voltfield: «Beyonce…»
f_aleksey_a: «Ого, сразу и не узнать!»
linara_sl: «Шикарно».
daniakizerov: «Красивая, тебя не узнать!»
anst.eremina: «Бомба!»
pozdnykov_: «Это не она!»
alenazander805: «О, похожа на JLo».
ananasikfad: «Я почему-то, бросив взгляд, подумала, что это Деми Ловато. Даша, тебе очень идёт. Необычно».
spiridonova5515: «Краем глаза показалось, что это Ольга Бузова».
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