«Сразу и не узнать!» Дарья Спиридонова опубликовала фото в новом образе

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию в новом образе и попросила подписчиков оценить его.

Спиридонова готовится к открытию салона красоты Mikki Studio.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».

Подписчики не сразу узнали гимнастку и сравнили её с певицами и актрисами Бейонсе, Дженнифер Лопес, Деми Ловато и Ольгой Бузовой.

yan_voltfield: «Beyonce…»

f_aleksey_a: «Ого, сразу и не узнать!»

linara_sl: «Шикарно».

daniakizerov: «Красивая, тебя не узнать!»

anst.eremina: «Бомба!»

pozdnykov_: «Это не она!»

alenazander805: «О, похожа на JLo».

ananasikfad: «Я почему-то, бросив взгляд, подумала, что это Деми Ловато. Даша, тебе очень идёт. Необычно».

spiridonova5515: «Краем глаза показалось, что это Ольга Бузова».