Юлия Белорукова — мужу: с тобой ничего не страшно. Даже родить и вернуться

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира российская лыжница Юлия Белорукова рассказала, что вернуться в спорт после рождения сына ей помогает поддержка мужа.

«Вот так парадокс. Люблю лыжи, спорт, но больше всего люблю свою семью. И, пожалуй, уйти из спорта было логично. Я находилась бы постоянно рядом с родными, но уже не занималась бы любимым делом. Во взрослой жизни всё куда сложнее, чем кажется. Берёшь ответственность за каждый свой шаг.

Это сложно, правда. Сезон ещё не начался, а я уже думаю, через сколько смогу увидеть семью. Но один только звонок домой всё расставляет по местам. Мой любимый человек говорит, что всё хорошо и что нужно ловить этот шанс, бегать, пока есть желание и возможность, что они любят и очень ждут… Ты послан мне свыше, ты понимаешь меня как никто и никогда. Ты моя опора, мой тыл. С тобой ничего не страшно. Даже родить и вернуться», — написала Белорукова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Юлии Белоруковой в «Инстаграме».

Юлия Белорукова замужем за лыжником Никитой Ступаком, 6 января у пары родился сын.