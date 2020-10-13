В Госдуме предложили преподавать в школе историю российского спорта

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин предложил ввести в школах программы по истории отечественного спорта, соответствующее предложение депутат отправил в министерство просвещения РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

«К сожалению, сегодня мы вынуждены сталкиваться с тем, что многие лучшие страницы российского и советского спорта быстро забываются, молодёжь не знает и не помнит имён прославленных спортсменов, практически незнакома со спортивными достижения и победами своих предков даже в недалёком прошлом», — сказал Пайкин.

По мнению Пайкина, спорт высших достижений у школьников «нередко ассоциируется с гонорарами тех или иных спортсменов, конкуренцией финансовых ресурсов».

«Необходимо во что бы то ни стало переломить такое восприятие в сознании молодёжи, рассказать им о героических победах наших спортсменов в лёгкой атлетике, баскетболе, футболе, хоккее, лучших вехах отечественного спорта», — добавил он.