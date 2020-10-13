Зеленский: у Украины и Польши может быть одна ссора — где провести ОИ или ЧМ по футболу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны не может быть разногласий с Польшей, кроме одного: в каких городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу.

«Мы коснулись и чувствительного для обеих стран вопроса исторической памяти. Мы готовы делать шаги навстречу. Мы должны помнить, что поссорить наши страны мечтают немало наших недругов. И всем мы можем сказать одно: «Не дождётесь».

Между нашими странами вообще не может быть ссор, кроме одной: в каких городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу», — рассказал Зеленский в ходе брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой, который транслировался на его странице в «Фейсбуке».