Зеленский: у Украины и Польши может быть одна ссора — где провести ОИ или ЧМ по футболу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны не может быть разногласий с Польшей, кроме одного: в каких городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу.
«Мы коснулись и чувствительного для обеих стран вопроса исторической памяти. Мы готовы делать шаги навстречу. Мы должны помнить, что поссорить наши страны мечтают немало наших недругов. И всем мы можем сказать одно: «Не дождётесь».
Между нашими странами вообще не может быть ссор, кроме одной: в каких городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу», — рассказал Зеленский в ходе брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой, который транслировался на его странице в «Фейсбуке».
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