В России побит рекорд суточной заражаемости коронавирусом

В России в течение суток зафиксировали 13 868 случаев заражения коронавирусной инфекцией — это максимальный суточный показатель за всю историю наблюдений. За весь период эпидемии в стране коронавирус был выявлен у 1 326 178 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 868 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3892 (28,1%) без клинических проявлений», — отмечается в сообщении.
Также сообщается, что из-за коронавируса все московские суды закрыли для посетителей и журналистов, заседания будут идти в закрытом режиме.
«Личный приём граждан председателями судов временно приостановлен. Процессуальные документы граждане могут подать, воспользовавшись услугами почтовой связи или же личным кабинетом единого информационного портала судов общей юрисдикции города», — приводит слова пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой ТАСС.
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