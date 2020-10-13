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У двух велогонщиков на «Джиро д'Италия» обнаружен коронавирус

У двух велогонщиков на «Джиро д'Италия» обнаружен коронавирус
Другие / Велоспорт 0

У двух участников велогонки «Джиро д'Италия» обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба соревнований.

11 и 12 октября тестирование прошёл 571 человек. По одному случаю заражения было выявлено в командах Sunweb и Jumbo-Visma. Имена заражённых не называются, однако пресс-служба Jumbo-Visma сообщила, что положительный результат дал тест Стивена Крейсвейка. Он был вынужден сняться с гонки.

Ещё шесть случаев заражения было выявлено среди сотрудников команд Ag2r-La Mondiale (1), Ineos Grenadiers (1) и Mitchelton-Scott (4). Последняя приняла решение сняться с велогонки, сотрудники остальных отправились на самоизоляцию.

Следующий этап веломногодневки протяжённостью в 177 км пройдёт сегодня, 13 октября.

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