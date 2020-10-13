Каролина Севастьянова показала три фото в коротком платье на фоне ночного Монте-Карло

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в короткое платье, позирует на фоне ночного Монте-Карло.

«Влюблена в это платье», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Красота — страшная сила».

«Королева экстаза! Браво».

«Каролиша, когда замуж за принца на белом коне выйдешь?»

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.