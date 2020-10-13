Трёхкратного призёра ЧР по прыжкам с шестом дисквалифицировали на два года

Российская легкоатлетка Людмила Ерёмина была дисквалифицирована на два года. Как сообщает сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики, спортсменка, специализирующаяся на прыжках с шестом, нарушила антидопинговые правила.

В пробе 29-летней Ерёминой нашли вещество кломифен, которое запрещено к использованию.

Дисквалификация легкоатлетки начнёт отсчитываться с 20 ноября 2019 года. Отстранение истечёт 19 ноября 2021 года. К тому же будут аннулированы результаты спортсменки с начала дисквалификации.

Ерёмина — трёхкратный призёр чемпионатов России в помещении.