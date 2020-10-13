Трёхкратного призёра ЧР по прыжкам с шестом дисквалифицировали на два года
Российская легкоатлетка Людмила Ерёмина была дисквалифицирована на два года. Как сообщает сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики, спортсменка, специализирующаяся на прыжках с шестом, нарушила антидопинговые правила.
В пробе 29-летней Ерёминой нашли вещество кломифен, которое запрещено к использованию.
Дисквалификация легкоатлетки начнёт отсчитываться с 20 ноября 2019 года. Отстранение истечёт 19 ноября 2021 года. К тому же будут аннулированы результаты спортсменки с начала дисквалификации.
Ерёмина — трёхкратный призёр чемпионатов России в помещении.
- 13 октября 2020
-
18:47
-
15:21
-
13:55
-
12:54
-
12:26
-
11:59
-
11:32
-
10:36
-
10:00
- 12 октября 2020
-
22:50
-
22:32
-
20:58
-
19:17
-
17:52
-
15:28
-
10:52
-
10:11
-
09:14
- 11 октября 2020
-
22:21
-
22:09
-
21:12
-
17:04
-
13:02
-
00:41
- 10 октября 2020
-
18:44
-
11:24
-
11:23
-
09:43
-
00:31
- 9 октября 2020
-
23:17
-
22:53
-
21:53
-
21:40
-
21:00
-
19:58
Партнерский контент