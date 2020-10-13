Во «ВКонтакте» запущен новый трекер, позволяющий соревноваться в пройденной дистанции

На платформе «Здоровье» в сети «ВКонтакте» заработал новый трекер активности. Пользователи могут отслеживать, сколько шагов они сделали за день и сколько километров преодолели. Результаты отображаются в виде рейтинга. Это сделано для того, чтобы пользователи получили дополнительный стимул от соревнования друг с другом. Предполагается, что система оформления результатов трекера «Шаги ВКонтакте» вдохновит пользователей больше двигаться.
В платформе отображаются результаты, собранные со всех устройств, будь то фитнес-трекеры или смартфоны. Результатом можно поделиться с друзьями, выложив его в историях или на стене. Доступна персонализация картинки с результатом: можно изменить фон, добавить фото и так далее.
В дальнейшем в системе появятся виртуальные награды. Например, за преодоление 10 тысяч шагов в день будут полагаться соответствующие значки.
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