Федерация плавания Японии отстранила четырёхкратного чемпиона мира за внебрачную связь

Четырёхкратный чемпион мира Дайю Сэто был отстранён до конца 2020 года Федерацией плавания Японии. Спортсмена наказали за внебрачную связь, сообщает Reuters.

В ноябре Сэто оказался в центре скандала. Пловец был уличён в измене супруге. После этого он был вынужден покинуть пост капитана сборной Японии. Некоторые спонсоры разорвали с ним контракты.

Руководство Федерации плавания Японии рассмотрело инцидент на очередном заседании. На нём и было принято решение дисквалифицировать Сэто. При этом он сможет принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут летом 2021 года в Токио.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Сэто стал бронзовым призёром на дистанции 400 метров комплексом. Также он является действующим чемпионом мира на дистанциях 200 и 400 метров комплексом.