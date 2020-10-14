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Федерация плавания Японии отстранила четырёхкратного чемпиона мира за внебрачную связь

Федерация плавания Японии отстранила четырёхкратного чемпиона мира за внебрачную связь
Другие / Водные виды спорта 0

Четырёхкратный чемпион мира Дайю Сэто был отстранён до конца 2020 года Федерацией плавания Японии. Спортсмена наказали за внебрачную связь, сообщает Reuters.

В ноябре Сэто оказался в центре скандала. Пловец был уличён в измене супруге. После этого он был вынужден покинуть пост капитана сборной Японии. Некоторые спонсоры разорвали с ним контракты.

Руководство Федерации плавания Японии рассмотрело инцидент на очередном заседании. На нём и было принято решение дисквалифицировать Сэто. При этом он сможет принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут летом 2021 года в Токио.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Сэто стал бронзовым призёром на дистанции 400 метров комплексом. Также он является действующим чемпионом мира на дистанциях 200 и 400 метров комплексом.

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