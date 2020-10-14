Петкович отреагировал на назначение главным тренером гандбольного ЦСКА

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал назначение в ЦСКА. Ранее стало известно, что Петкович также будет выполнять функции главного тренера московского клуба, сменив на этом посту Олега Кулешова.

«ЦСКА – это большое имя в мире спорта и в гандболе в частности. Любой тренер должен быть счастлив, если ему предлагают работу в этом клубе. Но я приехал в Россию для того, чтобы мужская сборная страны с великими традициями смогла добиться успехов.

Я живу в Москве, регулярно посещаю игры «армейцев» и уже, можно сказать, что стал их болельщиком. Но совсем не думал, что мне придётся стать ещё и клубным тренером. В составе ЦСКА семь кандидатов в сборную России. Они, как и другие игроки, не всегда были на высоте в осенних матчах. А за результат в командном виде спорта, как известно, отвечает тренер.

Сейчас моя задача добиться того, чтобы ЦСКА улучшил свою игру, а кандидаты в сборную лучше подготовились к отборочным играм Евро-2022, которые должны пройти в начале ноября», — цитирует Петковича пресс-служба ЦСКА.