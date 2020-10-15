«На районе». Солдатова показала растяжку на уличных тренажёрах

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные на уличной спортивной площадке. Спортсменка в очередной раз похвастала своей невероятной растяжкой.



«На районе», — подписала фотографии Солдатова.

Фотографии доступны на официальной странице Александры в «Инстаграме».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

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