Победитель Лондонского марафона Ванджиру дисквалифицирован на четыре года за допинг

Кенийский легкоатлет Даниэль Ванджиру отстранён от профессиональных выступлений за допинг. Об этом сообщается на сайте независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).



В допинг-пробе Ванджиру было обнаружено запрещенное вещество. Какое именно, не сообщается. Срок дисквалификации отсчитывается с 9 декабря 2019 года. Аннулированы и все результаты Даниэля, показанные с 9 марта 2019 года.



28-летний Ванджиру — победитель Лондонского марафона 2017 года. Побеждал на марафонах в Амстердаме (Нидерланды) и Праге (Чехия).



4 октября прошёл 41-й Лондонский марафон, победителем которого стал эфиопец Шура Китата Тола. Забег примечателен прерванной серией кенийца Элиуда Кипчоге. Заняв восьмое место, он впервые с 2014 года не сумел выиграть марафон, в котором принимал участие.