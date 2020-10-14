Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Победитель Лондонского марафона Ванджиру дисквалифицирован на четыре года за допинг

Победитель Лондонского марафона Ванджиру дисквалифицирован на четыре года за допинг
Другие / Лёгкая атлетика 0

Кенийский легкоатлет Даниэль Ванджиру отстранён от профессиональных выступлений за допинг. Об этом сообщается на сайте независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В допинг-пробе Ванджиру было обнаружено запрещенное вещество. Какое именно, не сообщается. Срок дисквалификации отсчитывается с 9 декабря 2019 года. Аннулированы и все результаты Даниэля, показанные с 9 марта 2019 года.

28-летний Ванджиру — победитель Лондонского марафона 2017 года. Побеждал на марафонах в Амстердаме (Нидерланды) и Праге (Чехия).

4 октября прошёл 41-й Лондонский марафон, победителем которого стал эфиопец Шура Китата Тола. Забег примечателен прерванной серией кенийца Элиуда Кипчоге. Заняв восьмое место, он впервые с 2014 года не сумел выиграть марафон, в котором принимал участие.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020