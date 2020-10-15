Самая сексуальная спортсменка мира показала, как роскошно проводит отпуск. Видео

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она проводит отпуск. Напомним, в 2017 году издание Busted Coveragе признало Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.
В видео показаны кадры, посвящённые отдыху спортсменки в Греции. Она дефилирует в эффектном купальнике, демонстрирует красивые наряды, а также тренируется и катается на гидроцикле.
Вот какие комментарии оставили подписчики спортсменки.
«Самая красивая спортсменка в «Инстаграме».
«Она просто идеальна».
«Она вообще реальна?»
В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м она завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.
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