Чемпион Великобритании по лёгкой атлетике стал курьером
Британский легкоатлет Дэн Брамбл, выступающий в прыжках в длину, рассказал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулся с финансовыми проблемами, вследствие чего ему пришлось согласиться на работу курьером в компании Amazon. Брамбл — трёхкратный чемпион Великобритании в прыжках в длину.
«В этом году мы действительно перешли от «дороги в Токио» к «концу дороги, поверните налево». Отсутствие средств и поддержки действительно сказалось на мне в этом году. Но выбор — или адаптироваться, или умереть. Буду рад снова вернуться», — приводятся слова спортсмена на сайте BBC.
Сообщается, что спортсмен запустил кампанию по сбору средств, которые, по его замыслу, должны помочь ему возобновить карьеру.
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