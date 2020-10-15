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Чемпион Великобритании по лёгкой атлетике стал курьером

Чемпион Великобритании по лёгкой атлетике стал курьером
Другие / Лёгкая атлетика 0

Британский легкоатлет Дэн Брамбл, выступающий в прыжках в длину, рассказал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулся с финансовыми проблемами, вследствие чего ему пришлось согласиться на работу курьером в компании Amazon. Брамбл — трёхкратный чемпион Великобритании в прыжках в длину.

«В этом году мы действительно перешли от «дороги в Токио» к «концу дороги, поверните налево». Отсутствие средств и поддержки действительно сказалось на мне в этом году. Но выбор — или адаптироваться, или умереть. Буду рад снова вернуться», — приводятся слова спортсмена на сайте BBC.

Сообщается, что спортсмен запустил кампанию по сбору средств, которые, по его замыслу, должны помочь ему возобновить карьеру.

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