Ефимова опубликовала два новых фото и предложила выбрать лучшее
Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила два новых фото, предложив подписчикам выбрать лучшее.
«1 или 2?» — написала Ефимова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).
Кроме того Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
Юлия Ефимова показала фото в эффектном пляжном наряде
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