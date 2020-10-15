Ефимова опубликовала два новых фото и предложила выбрать лучшее

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила два новых фото, предложив подписчикам выбрать лучшее.

«1 или 2?» — написала Ефимова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые).

Кроме того Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.