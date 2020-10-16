Матч Кубка России по гандболу «Скиф» – «Технолог-Спартак» не состоится

Матч 1/32 финала Кубка России по гандболу «Скиф» – «Технолог-Спартак» не состоится, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Встреча должна состояться до 18 октября. Омский клуб просил о переносе матча на 25 октября из-за обнаружения коронавируса у двух игроков команды, однако «Технолог-Спартак» сообщил, что не сможет сыграть в этот день.
Так как клубы не смогли согласовать дату проведения игры, решение принимала Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР.
«Изучив предоставленные документы и переписку клубов, на основании положения о комиссии по организации и проведению соревнований и регламента соревнований комиссия решила отменить матч «Скиф» – «Технолог-Спартак», засчитав белгородской команде техническое поражение со счетом 0:10», — говорится в заявлении.
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