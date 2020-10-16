Объявлен состав сборной клубов России по гандболу на гала-матч в Чехове

Пресс-служба Федерации гандбола России огласила состав сборной клубов России по гандболу на праздничный матч в честь 75-летия олимпийского чемпиона и бывшего главного тренера сборной России Владимира Максимова.
Сборная клубов России по гандболу
Вратари: Виктор Киреев (ЦСКА), Алексей Стельмах («Чеховские медведи»).
Левые крайние: Игорь Сорока (ЦСКА), Михаил Шарков («СГАУ-Саратов»).
Правые крайние: Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА).
Линейные: Александр Ермаков («Чеховские медведи»), Максим Михалин (СКИФ).
Правый полусредний: Андрей Беляев («СГАУ-Саратов»).
Левые полусредние: Михаил Виноградов (ЦСКА), Эльдар Насыров («Нева»), Дмитрий Шелестюков («Динамо Астрахань»).
Разыгрывающие: Виталий Мазуров, Антон Отрезов (оба – «Виктор»).
Тренеры: Дмитрий Торгованов («Нева»), Виталий Иванов («Чеховские медведи»).
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