Объявлен состав сборной клубов России по гандболу на гала-матч в Чехове

Пресс-служба Федерации гандбола России огласила состав сборной клубов России по гандболу на праздничный матч в честь 75-летия олимпийского чемпиона и бывшего главного тренера сборной России Владимира Максимова.

Сборная клубов России по гандболу

Вратари: Виктор Киреев (ЦСКА), Алексей Стельмах («Чеховские медведи»).

Левые крайние: Игорь Сорока (ЦСКА), Михаил Шарков («СГАУ-Саратов»).

Правые крайние: Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА).

Линейные: Александр Ермаков («Чеховские медведи»), Максим Михалин (СКИФ).

Правый полусредний: Андрей Беляев («СГАУ-Саратов»).

Левые полусредние: Михаил Виноградов (ЦСКА), Эльдар Насыров («Нева»), Дмитрий Шелестюков («Динамо Астрахань»).

Разыгрывающие: Виталий Мазуров, Антон Отрезов (оба – «Виктор»).

Тренеры: Дмитрий Торгованов («Нева»), Виталий Иванов («Чеховские медведи»).