Сергея Шишкарёва переизбрали на пост президента Федерации гандбола России

Сергей Шишкарёв переизбран на пост президента Федерации гандбола России (ФГР) сроком на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

В августе Шишкарёв сообщил, что будет переизбираться на занимаемый им пост. 52-летний функционер возглавляет ФГР с апреля 2015 года. В декабре 2016 года он был переизбран на пост главы федерации на четырёхлетний срок.

«Чем больше людей будет вовлечено в гандбол, тем проще нам будет решать наиболее актуальные проблемы. Среди них приход молодёжи в спорт, монетизация, поиск спонсоров и окупаемость клубов, создание современной инфраструктуры и повышение роли российского гандбола на международной арене.

В Германии гандболом регулярно занимаются 800 тыс. человек. 1% населения – это хорошая планка, к ней нужно стремиться. В масштабах нашей страны это 1,5 миллиона человек. Конечно, сразу такого результата не добиться, однако при системной работе и наличии инфраструктуры, уверен, лет за 10-15 к нему можно прийти», — сказал Шишкарёв.