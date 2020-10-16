Сергея Шишкарёва переизбрали на пост президента Федерации гандбола России

Сергей Шишкарёв переизбран на пост президента Федерации гандбола России (ФГР) сроком на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.
В августе Шишкарёв сообщил, что будет переизбираться на занимаемый им пост. 52-летний функционер возглавляет ФГР с апреля 2015 года. В декабре 2016 года он был переизбран на пост главы федерации на четырёхлетний срок.
«Чем больше людей будет вовлечено в гандбол, тем проще нам будет решать наиболее актуальные проблемы. Среди них приход молодёжи в спорт, монетизация, поиск спонсоров и окупаемость клубов, создание современной инфраструктуры и повышение роли российского гандбола на международной арене.
В Германии гандболом регулярно занимаются 800 тыс. человек. 1% населения – это хорошая планка, к ней нужно стремиться. В масштабах нашей страны это 1,5 миллиона человек. Конечно, сразу такого результата не добиться, однако при системной работе и наличии инфраструктуры, уверен, лет за 10-15 к нему можно прийти», — сказал Шишкарёв.
- 16 октября 2020
-
13:10
-
11:13
-
10:50
-
09:42
- 15 октября 2020
-
20:38
-
17:39
-
14:24
-
10:34
-
10:00
-
00:31
- 14 октября 2020
-
22:59
-
20:10
-
11:29
-
11:27
- 13 октября 2020
-
20:17
-
18:47
-
15:21
-
13:55
-
12:54
-
12:26
-
11:59
-
11:32
-
10:36
-
10:00
- 12 октября 2020
-
22:50
-
22:32
-
20:58
-
19:17
-
17:52
-
15:28
-
10:52
-
10:11
-
09:14
- 11 октября 2020
-
22:21
-
22:09