«СКИФ» может сняться с чемпионата России по гандболу из-за недостаточного финансирования

Гандбольный клуб «СКИФ» может сняться с чемпионата страны ввиду нехватки финансирования. Об этом рассказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.
«С большим сожалением сообщаю о том, что вчера на мой адрес было направлено письмо от очень уважаемого в нашем виде спорта человека, олимпийского чемпиона и президента гандбольного клуба «СКИФ» о невозможности дальнейшего участия в соревнованиях чемпионата страны в связи с полным отсутствием финансирования. От Олега [Ходькова] знаю, что есть невыполненные обязательства и невыполненные политические договорённости со спонсорами клуба.
В своё время я помогал «СКИФу», как и помогаю краснодарской «Кубани» все эти годы. То, как сегодня происходит финансирование нашего клубного гандбола в моём родном субъекте федерации, является неприемлемым. Вспомним слова, которые звучали на юбилее Евгения Васильевича Трефилова, который отмечал весь Краснодарский край, там были красивые слова, но сегодня король оказывается голый — в родном Краснодарском крае ни «Кубань», ни «СКИФ» не финансируются», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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