Чемпионка ОИ Шишкина показала синяки после антицеллюлитного массажа. Фото

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как согласилась на антицеллюлитный массаж вместо обычного, и показала синяки, которые образовались в результате этого.
«Решила, что мне просто необходим антицеллюлитный массаж. В очередной раз придя на массаж, вместо традиционного «мне как обычно» выдала: «А пожалуйте мне, батенька, антицеллюлитный».
Я знала, что это больно и остаются синяки, но что я буду орать матом в течение 40 минут как ненормальная, а потом проснусь леопардом, я не предполагала.
В карусели фото моих ног, внешней и внутренней поверхности бедра. Сначала в самом синем их состоянии, а потом — после кинезиотейпирования и целого тюбика гепариновой мази. Слабонервным просьба не листать, а остановиться на первом фото», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Аллы Шишкиной.
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