Гонщик Ильнур Закарин переходит в «Газпром-РусВело»

Россиянин Ильнур Закарин усилит состав команды «Газпром-РусВело» в 2021 году, сообщает пресс-служба команды. Контракт будет рассчитан на два года.
Среди главных профессиональных достижений Ильнура — победы на этапах Гранд-туров «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и третье место в генеральной классификации «Вуэльты Испании». Ранее Закарин выступал в команде Katusha, куда перешёл из «РусВело», а текущий сезон проводит в ССС.
«У меня было предложение остаться в Мировом туре, но когда Ренат Хамидулин предложил мне перейти в «Газпром-РусВело», я, недолго думая, согласился. Я очень рад вернуться в команду, где я начинал и провёл два важных для моей карьеры сезона. Также я лично знаком с большинством гонщиков, уверен, что буду чувствовать себя как дома. Со спортивным директором Дмитрием Конышевым мы долго работали вместе, и я всегда ценил его мнение и оставался с ним на связи.
Хочу подчеркнуть, что перехожу в команду не с целью только передавать свой опыт, а с настроем показывать максимум и добиваться побед. Мы уже обсудили календарь гонок на сезон следующего года с руководством команды. Буду настраиваться на первую половину сезона, постараюсь выйти на пик формы к весенним многодневным гонкам», — приводит слова Закарина пресс-служба российской команды.
- 16 октября 2020
-
17:37
-
16:30
-
15:27
-
15:09
-
14:35
-
14:14
-
13:10
-
11:13
-
10:50
-
09:42
- 15 октября 2020
-
20:38
-
17:39
-
14:24
-
10:34
-
10:00
-
00:31
- 14 октября 2020
-
22:59
-
20:10
-
11:29
-
11:27
- 13 октября 2020
-
20:17
-
18:47
-
15:21
-
13:55
-
12:54
-
12:26
-
11:59
-
11:32
-
10:36
-
10:00
- 12 октября 2020
-
22:50
-
22:32
-
20:58
-
19:17
-
17:52