Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гонщик Ильнур Закарин переходит в «Газпром-РусВело»

Гонщик Ильнур Закарин переходит в «Газпром-РусВело»
Другие / Велоспорт 0

Россиянин Ильнур Закарин усилит состав команды «Газпром-РусВело» в 2021 году, сообщает пресс-служба команды. Контракт будет рассчитан на два года.

Среди главных профессиональных достижений Ильнура — победы на этапах Гранд-туров «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и третье место в генеральной классификации «Вуэльты Испании». Ранее Закарин выступал в команде Katusha, куда перешёл из «РусВело», а текущий сезон проводит в ССС.

«У меня было предложение остаться в Мировом туре, но когда Ренат Хамидулин предложил мне перейти в «Газпром-РусВело», я, недолго думая, согласился. Я очень рад вернуться в команду, где я начинал и провёл два важных для моей карьеры сезона. Также я лично знаком с большинством гонщиков, уверен, что буду чувствовать себя как дома. Со спортивным директором Дмитрием Конышевым мы долго работали вместе, и я всегда ценил его мнение и оставался с ним на связи.

Хочу подчеркнуть, что перехожу в команду не с целью только передавать свой опыт, а с настроем показывать максимум и добиваться побед. Мы уже обсудили календарь гонок на сезон следующего года с руководством команды. Буду настраиваться на первую половину сезона, постараюсь выйти на пик формы к весенним многодневным гонкам», — приводит слова Закарина пресс-служба российской команды.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020