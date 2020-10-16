Гонщик Ильнур Закарин переходит в «Газпром-РусВело»

Россиянин Ильнур Закарин усилит состав команды «Газпром-РусВело» в 2021 году, сообщает пресс-служба команды. Контракт будет рассчитан на два года.



Среди главных профессиональных достижений Ильнура — победы на этапах Гранд-туров «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и третье место в генеральной классификации «Вуэльты Испании». Ранее Закарин выступал в команде Katusha, куда перешёл из «РусВело», а текущий сезон проводит в ССС.

«У меня было предложение остаться в Мировом туре, но когда Ренат Хамидулин предложил мне перейти в «Газпром-РусВело», я, недолго думая, согласился. Я очень рад вернуться в команду, где я начинал и провёл два важных для моей карьеры сезона. Также я лично знаком с большинством гонщиков, уверен, что буду чувствовать себя как дома. Со спортивным директором Дмитрием Конышевым мы долго работали вместе, и я всегда ценил его мнение и оставался с ним на связи.



Хочу подчеркнуть, что перехожу в команду не с целью только передавать свой опыт, а с настроем показывать максимум и добиваться побед. Мы уже обсудили календарь гонок на сезон следующего года с руководством команды. Буду настраиваться на первую половину сезона, постараюсь выйти на пик формы к весенним многодневным гонкам», — приводит слова Закарина пресс-служба российской команды.