Штангистка Светлана Шимкова временно отстранена по подозрению в применении допинга

Чемпионка мира по тяжёлой атлетике россиянка Светлана Шимкова временно отстранена по подозрению в возможном нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
Решение принято на основании информации, полученной из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и предоставленной IWF Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), а также собственного расследования Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Срок дисквалификации 37-летней Шимковой, которая уже завершила карьеру, начинается с 16 октября 2020 года. В сообщении отмечается, что если будет установлено, что спортсменка не нарушала антидопинговых правил, то её отстранение отменят, о чём будет сообщено дополнительно.
Шимкова — чемпионка мира 2010 года и двукратная чемпионка Европы (2005, 2006) в весовой категории до 69 кг.
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