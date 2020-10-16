«Енисей-СТМ» в седьмой раз стал обладателем Кубка России по регби
«Енисей-СТМ» стал обладателем Кубка России—2020 по регби. В финале соревнований, который прошёл в Москве на стадионе «ВТБ-Арена», «Енисей-СТМ» обыграл ещё одну команду из Красноярска, «Красный Яр», со счётом 19:11. Матч посетили 2540 зрителей.
У победителей попытка на счету Дмитрия Герасимова, четыре штрафных и одна реализация в активе Рамиля Гайсина. У «Красного Яра» попытку занёс Константин Кривоносов, по одной реализации и штрафному совершил Юрий Кушнарёв.
«Енисей-СТМ» в седьмой раз стал обладателем национального кубка, но впервые победил в решающей встрече «Красный Яр». Предыдущие пять решающих матчей между этими командами завершались в пользу «Красного Яра», на счету которого 10 побед в финалах Кубка России.
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