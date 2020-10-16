Светлана Ромашина: дочь — маленькая модница, не хочет надевать что-либо, кроме платья

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, чем удивляет её трёхлетняя дочь Александра.

«Быть профессиональной спортсменкой и хорошей мамой крайне непросто. Мне тяжело даются расставания с Александрой (ей три), когда я уезжаю на сборы. В такие моменты я себя настраиваю: думаю о том, что огромное количество женщин на нашей планете идут на работу, отправляют ребёнка в детский сад или пользуются услугами няни. Зато всё свободное от работы время мы проводим вместе. По выходным устраиваем неспешный завтрак, идём на прогулку, катаемся на аттракционах или разглядываем животных в зоопарке.

Дочка обожает носить платья и любит, когда их ношу я. Для меня это удивительно. Да, у меня в гардеробе есть нарядная одежда, дорогие туфли. Но моей любимой обувью были и остаются кроссовки. А вот дочь — маленькая модница: зимой по утрам у нас дома бывают истерики из-за того, что она не хочет надевать что-либо, кроме платья. Я объясняю, что на улице очень холодно, и мы сходимся на том, что переоденемся в платье, когда дойдем до садика. Когда мы выбираем одежду в магазине, бывает непросто убедить дочь в том, что помимо платьев нам нужны и практичные вещи. Но мне это нравится — я стараюсь сохранить в ней это стремление к красоте. Здорово, когда девочка умеет себя подать, умеет носить не только джинсы, но и юбки, входит в зал с идеальной осанкой.

По вечерам мы вместе наряжаемся дома, включаем музыку, танцуем. Саша в восторге, когда я надеваю блестящее платье в пол — для неё это ощущение большого праздника», — приводит слова Ромашиной Tatler.