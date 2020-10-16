ФИДЕ отложила возобновление турнира претендентов до весны 2021 года

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) с сожалением сообщила, что вынуждена отложить возобновление турнира претендентов до весны 2021 года.
«Главной причиной переноса мероприятия стало беспокойство, связанное с благополучием игроков в разгар второй волны пандемии. ФИДЕ была готова обеспечить специальные условия для путешествий и организации проживания, включая специальные чартерные рейсы, а также переоборудование отеля высокого класса в изолированную среду. Мы обсудили все детали с каждым из участников и хотели бы поблагодарить их за честное мнение, которое помогло нам взвесить все за и против.
До сих пор мы не получили согласия на участие в турнире всех шахматистов. Два игрока из одной страны ждут разрешения от своих национальных властей. При полном соблюдении соответствующих национальных процедур FIDE будет принимать дальнейшие решения как о месте, так и о сроках проведения турнира, основываясь на внутренних правилах организации», — говорится в пресс-релизе ФИДЕ.
Соревнования с участием восьми гроссмейстеров стартовали 17 марта в Екатеринбурге, но после первого круга были прерваны из-за пандемии коронавируса. После семи туров лидерство делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка.
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