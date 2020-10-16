Юлия Ефимова сфотографировалась на пляже на фоне заката

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка совершила велосипедную прогулку на пляж близ города Ньюпорт-Бич в Калифорнии и сфотографировалась на фоне заката.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в первую десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.