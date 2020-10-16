Евгения Канаева: если сын захочет быть профессиональным спортсменом, возражать не стану

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева рассказала, как совмещает спорт с ролью мамы.
«Я уверена — для того чтобы совмещать роль мамы с ролью профессиональной спортсменки, нужно смотреть на жизнь с позитивом. Мне это даётся нетрудно: мой шестилетний сын Вова — очень ласковый и добрый мальчик, он умеет проявлять свою любовь и делает это часто. Для меня нет ничего приятнее его «мама, я люблю тебя».
Ценные комплименты от Вовы я получаю, когда надеваю платье. Особенно если оно красного цвета. Вова, кстати, и сам любит наряжаться — как в классический костюм с бабочкой, так и в спортивную одежду ярких оттенков. В спортивных луках мы проводим все выходные: гуляем в парке, наслаждаемся природой, играем, балуем себя чем-то сладким.
У нас с Вовой характеры очень похожи. Он упёртый, активный, жизнерадостный. Так же, как я, не любит бросать начатое дело на полпути. Сын сейчас занимается хоккеем и шахматами, получает от занятий большое удовольствие. Если он захочет быть профессиональным спортсменом, я возражать не стану — всё зависит лишь от его желания, а я всегда помогу и поддержу», — приводит слова Канаевой Tatler.
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