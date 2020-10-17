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И.о. президента Международной федерации тяжёлой атлетики стал британец Ирани

И.о. президента Международной федерации тяжёлой атлетики стал британец Ирани
Другие / Прочие виды спорта 0

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) назначил исполняющим обязанности президента организации представителя Великобритании Майкла Ирани.

13 октября эту должность оставила Урсула Папандреа, в её отсутствие заседание президиума федерации вёл Интарат Йодбангтой из Таиланда.

«Я благодарен исполнительному комитету IWF за то, что мне на время доверили должность президента.

Я не собираюсь выставлять свою кандидатуру на выборах президента IWF в будущем, поэтому смогу полностью сосредоточиться на реформах, ведущих к предельно честному и прозрачному конгрессу IWF», – приводит слова Ирани официальный сайт IWF.

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