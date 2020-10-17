И.о. президента Международной федерации тяжёлой атлетики стал британец Ирани

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) назначил исполняющим обязанности президента организации представителя Великобритании Майкла Ирани.



13 октября эту должность оставила Урсула Папандреа, в её отсутствие заседание президиума федерации вёл Интарат Йодбангтой из Таиланда.



«Я благодарен исполнительному комитету IWF за то, что мне на время доверили должность президента.



Я не собираюсь выставлять свою кандидатуру на выборах президента IWF в будущем, поэтому смогу полностью сосредоточиться на реформах, ведущих к предельно честному и прозрачному конгрессу IWF», – приводит слова Ирани официальный сайт IWF.