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Кенийка Джепчирир установила новый мировой рекорд в полумарафоне

Кенийка Джепчирир установила новый мировой рекорд в полумарафоне
Другие / Лёгкая атлетика 0

Кенийская легкоатлетка Перес Джепчирир установила новый мировой рекорд в полумарафоне на чемпионате мира, который проходит в Польше. Африканка выиграла соревнования с результатом 1 час 5 минут и 16 секунд. Участие в забеге принимали только женщины.

Второе место заняла немка Мелат Йисак Кейета, которая уступила победителю всего две секунды. Тройку лучших замкнула Ялемзерф Йехуалав из Эфиопии. Она преодолела дистанцию за 1 час 5 минут и 19 секунд.
Джепчирир улучшила собственный же мировой рекорд. Предыдущий рекорд составлял 1 час 5 минут и 34 секунды. Кейета стала европейской рекордсменкой.

Полумарафон. Женщины

1. Перес Джепчерир (Кения) — 1.05,16
2. Мелат Йисак Кейета (Германия) — 1.05,18
3. Ялемзерф Йехуалав (Эфиопия) — 1.05,19.

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