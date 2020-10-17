Кенийка Джепчирир установила новый мировой рекорд в полумарафоне
Кенийская легкоатлетка Перес Джепчирир установила новый мировой рекорд в полумарафоне на чемпионате мира, который проходит в Польше. Африканка выиграла соревнования с результатом 1 час 5 минут и 16 секунд. Участие в забеге принимали только женщины.
Второе место заняла немка Мелат Йисак Кейета, которая уступила победителю всего две секунды. Тройку лучших замкнула Ялемзерф Йехуалав из Эфиопии. Она преодолела дистанцию за 1 час 5 минут и 19 секунд.
Джепчирир улучшила собственный же мировой рекорд. Предыдущий рекорд составлял 1 час 5 минут и 34 секунды. Кейета стала европейской рекордсменкой.
Полумарафон. Женщины
1. Перес Джепчерир (Кения) — 1.05,16
2. Мелат Йисак Кейета (Германия) — 1.05,18
3. Ялемзерф Йехуалав (Эфиопия) — 1.05,19.
- 17 октября 2020
-
13:32
-
12:35
-
11:13
-
03:00
- 16 октября 2020
-
23:37
-
23:03
-
22:34
-
20:17
-
18:54
-
18:39
-
18:25
-
17:37
-
16:30
-
15:27
-
15:09
-
14:35
-
14:14
-
13:10
-
11:13
-
10:50
-
09:42
- 15 октября 2020
-
20:38
-
17:39
-
14:24
-
10:34
-
10:00
-
00:31
- 14 октября 2020
-
22:59
-
20:10
-
11:29
-
11:27
- 13 октября 2020
-
20:17
-
18:47
-
15:21
-
13:55
Партнерский контент