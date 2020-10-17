Бадминтонисты Иванов и Созонов вышли в финал парного турнира Мирового тура в Оденсе

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в финал парного турнира на этапе Мирового тура, который проходит в Оденсе (Дания). Российские спортсмены в полуфинале одержали победу над англичанами Беном Лайном и Шоном Венди. Матч закончился со счётом 21:15, 18:21, 21:14.

Соперниками российских бадминтонистов в финале станут англичане Маркус Эллис и Крис Лэнгридж.

До приостановки сезона из-за пандемии российский дуэт завоевал бронзу старейшего и одного из самых престижных турниров Мирового тура по бадминтону — YONEX All England Open 2020. В полуфинале россияне проиграли будущим победителям – японской паре Хироюки Эндо / Юта Ватанабэ. За выступление россияне получили 8400 рейтинговых очков в олимпийском отборе и фактически обеспечили себе путёвку на Олимпийские игры в Токио.