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Филиппо Ганна выиграл «разделку» на 14-м этапе «Джиро д'Италия»

Филиппо Ганна выиграл «разделку» на 14-м этапе «Джиро д'Италия»
Другие / Велоспорт 0

Итальянский велогонщик Филиппо Ганна выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом на 34,1 км на 14-м этапе «Джиро д'Италия». Вторым стал его партнёр по команде австралиец Роан Деннис, третьим — американец Брэндон Макналти. Россиянин Ильнур Закарин из ССС показал 18-е время.

Лидерство в генеральной классификации сохранил португалец Жоау Алмейда (Deceuninck — Quick Step).

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 14-й этап. Конельяно – Вальдоббьядене
Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 34,1 км

1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 42.40
2. Роан Деннис (Австралия, INEOS Grenadiers) – отставание 0.26
3. Брэндон Макналти (США, UAE-Team Emirates) – +1.09…
18. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +2.40.

Общий зачёт после 14-го этапа

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 54:28.09
2. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.56
3. Пельо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – +2.11…
17. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +17.10

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