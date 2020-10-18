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Российские горнолыжники пропустят первый этап КМ из-за подозрения на коронавирус в команде

Российские горнолыжники пропустят первый этап КМ из-за подозрения на коронавирус в команде
Другие / Лыжный спорт 0

У двух представителей тренерского штаба мужской сборной России по горнолыжному спорту возникли подозрения на коронавирус, сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта и сноуборда. Сегодня, 18 октября, в австрийском Зёльдене состоится открытие кубкового сезона.

«Оба представителя уже прошли повторное тестирование, до получения его результатов российская мужская команда, в соответствии с регламентом соревнований, изолирована от остальных участников этапа. Это означает, что три российских горнолыжника, ранее заявленных на воскресную гонку в слаломе-гиганте в Зёльдене – Павел Трихичев, Александр Андриенко и Иван Кузнецов, — к сожалению, не смогут принять участия в соревнованиях", — говорится в сообщении.

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