Российские горнолыжники пропустят первый этап КМ из-за подозрения на коронавирус в команде

У двух представителей тренерского штаба мужской сборной России по горнолыжному спорту возникли подозрения на коронавирус, сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта и сноуборда. Сегодня, 18 октября, в австрийском Зёльдене состоится открытие кубкового сезона.

«Оба представителя уже прошли повторное тестирование, до получения его результатов российская мужская команда, в соответствии с регламентом соревнований, изолирована от остальных участников этапа. Это означает, что три российских горнолыжника, ранее заявленных на воскресную гонку в слаломе-гиганте в Зёльдене – Павел Трихичев, Александр Андриенко и Иван Кузнецов, — к сожалению, не смогут принять участия в соревнованиях", — говорится в сообщении.